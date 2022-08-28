



Ядерная сделка все ближе. Шеф "Моссада" летит в Вашингтон

Шеф "Моссада" Давид Барнеа отправится в Вашингтон на следующей неделе на фоне приближения момента, когда будет заключена ядерная сделка между Ираном и мировыми державами.



Об этом сообщает Times of Israel.



Высокопоставленный правительственный чиновник подтвердил в воскресенье, что Белый Дом знал о поездке Барнеа, но не стал уточнять, участвовала ли администрация Байдена в ее планировании.



Шеф "Моссада" станет уже третьим высокопоставленным представителем Израиля, который за последние дни посетит Вашингтон для обсуждения ядерной сделки. Ранее туда летали советник по национальной безопасности Эяль Хулата и министр обороны Бени Ганц.



Кроме этого, сегодня глава правительства Яир Лапид заявил, что поручил ЦАХАЛу и "Моссаду" "подготовиться к любому сценарию".



"ЦАХАЛ и Моссад получили от нас указание подготовиться к любому сценарию. Мы будем готовы действовать для поддержания безопасности Израиля. Это понимают американцы, это понимает мир, и израильское общество тоже должно это знать", - сказал он.



Лапид отметил, что "военная угроза" должна быть "вынесена на обсуждение", чтобы подтолкнуть Иран к заключению лучшей сделки..