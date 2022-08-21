



Ядерная сделка: США пытаются успокоить Израиль

Администрация президента США Джо Байдена пытается заверить Израиль в том, что Белый Дом не соглашался на новые уступки Ирана для возвращения к ядерной сделке.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на официальных лиц США и Израиля.

Ранее Тегеран дал официальный ответ на предложение ЕС на ядерных переговорах. Это усилило слухи о том, что сделка может быть заключена.

Уточняется, что на прошлой неделе представители Белого Дома заверили израильских коллег, что, несмотря на утверждения в прессе, никаких новых уступок Ирану не было. В свою очередь, премьер-министр Яир Лапид ответил, что проект ЕС выходит за рамки соглашения 2015 года и пересекает красные линии администрации Байдена.

В четверг и пятницу Белый Дом еще раз пытался убедить израильтян в том, что это сам Иран отказался от своего требования убрать КСИР из "черного списка".

"Сделка может быть ближе, чем две недели назад, но результат остается неопределенным, поскольку остаются некоторые пробелы. В любом случае, это не кажется неизбежным", — сказал официальный представитель США.

В Израиле подтвердили, что велся интенсивный диалог с США. Целью переговоров было убедиться, что Белый Дом понимает, насколько серьезны опасения Израиля.

Ожидается, что во вторник советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата встретится со своим коллегой Джейком Салливаном в Вашингтоне. В Иерусалиме ожидают более жестких дискуссий.

"Мы не успокоены. Мы очень обеспокоены. Наша политика заключается в том, чтобы не доходить до публичной конфронтации с США, как это произошло в 2015 году. Мы не будем портить отношения с администрацией Байдена, как это сделал Нетаниягу с Обамой", — сказал источник.