Новости » Политика
Ядерная сделка на носу: Ганц спешит в Вашингтон
24.08.2022 14:21 Ольга Белозерова

Ядерная сделка на носу: Ганц спешит в Вашингтон

Министр обороны Израиля Бени Ганц, как сообщалось ранее, собирается завтра отправиться с визитом в Вашингтон.

Как сообщает Israel Defence, что в ходе визита Ганц встретится с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Их встреча состоится "на фоне недавнего прогресса, достигнутого в переговорах по ядерной сделке между Ираном и мировыми державами".

"Это будет попытка Израиля убедить американцев не возрождать соглашение 2015 года или, по крайней мере, вносить поправки, которые израильтяне считают необходимыми", - пишет издание. 

Ранее Бени Ганц заявил, что Израиль сделает все возможное, чтобы повлиять на ядерную сделку. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы