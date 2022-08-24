



Ядерная сделка на носу: Ганц спешит в Вашингтон

Министр обороны Израиля Бени Ганц, как сообщалось ранее, собирается завтра отправиться с визитом в Вашингтон.



Как сообщает Israel Defence, что в ходе визита Ганц встретится с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Их встреча состоится "на фоне недавнего прогресса, достигнутого в переговорах по ядерной сделке между Ираном и мировыми державами".



"Это будет попытка Израиля убедить американцев не возрождать соглашение 2015 года или, по крайней мере, вносить поправки, которые израильтяне считают необходимыми", - пишет издание.



Ранее Бени Ганц заявил, что Израиль сделает все возможное, чтобы повлиять на ядерную сделку.