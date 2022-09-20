



Ядерная сделка: Макрон встретится с президентом Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится во вторник с президентом Ирана Эбрагимом Раиси.



Елисейский дворец заявил, что встреча двух лидеров состоится в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Также Макрон встретится с президентом США Джо Байденом на следующий день.



Как отмечает Times of Israel, встреча Макрона и Раиси произойдет после того, как Париж предупредил Тегеран, что лучшего предложения по возобновлению ядерного соглашения он не получит.



"Посмотрим, что принесет эта неделя. Окно возможностей, похоже, снова готово закрыться. Мы постоянно говорим… для Ирана нет лучшего предложения. Им решать", - заявила ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.