



Ядерная сделка: Иран "не пойдет на компромиссы"

Иран не пойдет на компромисс ни по одной из своих красных линий в переговорах о возобновлении ядерной сделки 2015 года с мировыми державами.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, сообщает "Аруц Шева".



"Президент Ирана Эбрагим Раиси постоянно подчеркивает необходимость соблюдения красных линий, установленных верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, направленных на нейтрализацию санкций при продолжении ядерных переговоров", - заявил глава иранского МИДа.



Он отметил, что все попытки США установить новые политические договоренности и меры безопасности в регионе без присутствия Ирана закончились неудачей.