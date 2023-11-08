



Яд Вашем призывает объявить войну антисемитизму

Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем призвал мировых лидеров объявить войну антисемитизму.



Соответствующее заявление было сделано на фоне участившихся случаев нападений, одно из которых, в Лос-Анджелесе, завершилось гибелью 69-летнего еврея.



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"Евреи больше не чувствуют себя в безопасности, и действительно, во многих местах они в опасности. Это событие подчеркивает необходимость объявить тотальную войну антисемитизму и поручить правоохранительным органам объединиться и принять оперативные меры", - сказал председатель Яд Вашем Данни Даян.



По его словам, необходимо наказывать за насилие в отношении евреев со всей строгостью.



"Холокост начался не с отрядов СС и газовых камер, а со слов и небольших актов насилия, которые были поддержаны обществом. Это привело к действиям, на которые мир закрыл глаза. Сегодня мы снова видим безразличие к антисемитским событиям. Мы этого допускать или довольствоваться пустыми словами", - добавил Даян.

