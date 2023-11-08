Новости » Политика
Яд Вашем призывает объявить войну антисемитизму
08.11.2023 17:37 Алина Груднева

Яд Вашем призывает объявить войну антисемитизму

Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем призвал мировых лидеров объявить войну антисемитизму.

Соответствующее заявление было сделано на фоне участившихся случаев нападений, одно из которых, в Лос-Анджелесе, завершилось гибелью 69-летнего еврея.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Евреи больше не чувствуют себя в безопасности, и действительно, во многих местах они в опасности. Это событие подчеркивает необходимость объявить тотальную войну антисемитизму и поручить правоохранительным органам объединиться и принять оперативные меры", - сказал председатель Яд Вашем Данни Даян.

По его словам, необходимо наказывать за насилие в отношении евреев со всей строгостью.

"Холокост начался не с отрядов СС и газовых камер, а со слов и небольших актов насилия, которые были поддержаны обществом. Это привело к действиям, на которые мир закрыл глаза. Сегодня мы снова видим безразличие к антисемитским событиям. Мы этого допускать или довольствоваться пустыми словами", - добавил Даян.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы