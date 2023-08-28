



"Яд ва-Шем" заговорит на украинском: Министр культуры Израиля посетил Умань

Министр культуры и спорта Государства Израиль Мики Зоар посетил Украину с частным визитом. Об этом сообщил в Facebook президент Ассамблеи национальностей Украины (АНУ) Ровшан Тагиев.



Министр побывал в Умани, где встретился с мэром Ириной Плетневой, и в преддверии приезда паломников в город, обсудил вопросы празднования ближайшего Рош ха-Шана, развития города и религиозного квартала при поддержке Государства Израиль и еврейской общины. Сообщается, что Зоар позитивно оценил изменения в развитии Умани и заявил о готовности к постоянному сотрудничеству и оперативному решению проблем, в случае их возникновения.



В рамках двухдневного визита министр встретился с президентом Ассамблеи национальностей Украины (АНУ) Ровшан Тагиевым, представителем Еврейского национального фонда Михаилом Пинто и главным раввином Умани Яковом Джаном. Руководители АНУ во время встречи с министром высказали пожелание, чтобы в Национальном мемориале”Яд ва-Шем” в Иерусалиме надписи были выполнены в том числе и на украинском языке. Министр пообещал содействовать решению этого вопроса.



Зоар также выразил крайнюю обеспокоенность войной и высказал искреннее сочувствие украинскому народу.

