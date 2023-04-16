



Яд Лабаним предупреждает о возможном насилии на мероприятиях ко Дню памяти

Глава мемориальной организации павшим израильским солдатам предупреждает о возможном насилии на официальном праздновании Дня памяти на следующей неделе на фоне глубоких разногласий в обществе по поводу планов правительства по реформе судебной системы.



Эли Бен-Шем, председатель Яд Лабаним, говорит, что с его группой связались тысячи семей погибших и попросили не допустить политиков на поминки 25 апреля.



“Политики, которые не служили в армии, придут на некоторые кладбища, и семьи уже сказали, что если они придут, их забросают яйцами на входе”, — сказал Бен Шем 12 каналу. Он отметил, что некоторые семьи “думают иначе и хотят, чтобы пришли политики”, и поэтому “Яд Лабаним” не занимает никакой позиции.



Он выражает обеспокоенность тем, что могут быть сцены насилия, ссылаясь на “очень серьезные угрозы то тут, то там”, не уточняя деталей. “Я боюсь, что будет насилие, что политикам не дадут говорить”, — добавляет он.







