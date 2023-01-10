



Яалон призывает начальника полиции "защитить офицеров от приказов Бен-Гвира"

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа Моше Яалон призвал начальника израильской полиции Коби Шабтая "защитить" полицейских от приказов министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира во вторник в своем твите.



"Начальник израильской полиции, мы увидели полицейских во всей их красе, разрешающих протесты в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе, как и подобает демократической стране. Помните, что есть приказы, над которыми развевается черный флаг. Не ваша вина, что они поставили над вами министра, который является осужденным преступником. Защитите своих полицейских от его приказов", — написал Яалон.

