



Яалон - Нетаниягу: довольно!



Бывший министр обороны Моше Яалон, один из лидеров протеста против правовой реформы, обвиняет премьер-министра в том, что он несет ответственность за заявление министра Итамара Бен-Гвира об операции "Защитная стена 2" после теракта в Иерусалиме.



"Нетаниягу, вы могли догадаться, вы подозревали, когда услышали, что министр националистического хаоса объявил об операции "Защитная стена" 2 в Иерусалиме без обсуждения в кабинете министров... что ответственность на вас! Вы знали, что он - коэнист-фашист. Но вам важнее его поддержка законодательства, направленного на сокрушение системы правосудия, чем безопасность Израиля. Хватит! Отпустите", - написал Яалон на своей странице в Twitter.