



Яалон: Герцогу плюнули в лицо, и вы предлагает компромиссы?



Генерал (в отставке) Моше (Боги) Яалон, бывший министр обороны и один из лидеров протеста против правовой реформы, выступает против компромиссного варианта, закона об ограничении оснований разумности.



Компромисс, по сведениям в прессе, был представлен премьер-министру Нетаниягу.



Яалон заявил: "Нетаниягу не имеет права заниматься делами судебной системы. Герцогу плюнули в лицо , а теперь предлагают компромиссы? Все должно быть немедленно остановлено".