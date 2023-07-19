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Яалон: Герцогу плюнули в лицо, и вы предлагает компромиссы?
19.07.2023 09:06 Аркадий Бочаровский

Яалон: Герцогу плюнули в лицо, и вы предлагает компромиссы?


Генерал (в отставке) Моше (Боги) Яалон, бывший министр обороны и один из лидеров протеста против правовой реформы, выступает против компромиссного варианта, закона об ограничении оснований разумности.

Компромисс, по сведениям в прессе, был представлен премьер-министру Нетаниягу.

Яалон заявил: "Нетаниягу не имеет права заниматься делами судебной системы. Герцогу плюнули в лицо , а теперь предлагают компромиссы? Все должно быть немедленно остановлено".

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