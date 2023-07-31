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Яаков Шабтай снял с должности заместителя начальника тель-авивского округа
31.07.2023 21:03 Аркадий Бочаровский

Яаков Шабтай снял с должности заместителя начальника тель-авивского округа

Начальник полиции Яаков Шабтай принял сегодня, 31 июля, решение об остранении заместителя командующего Тель-Авивским округом Давида Фило с занимаемой им должности. 

Фило будет переведен на должность заместителя командующего Центральным округом.

Решение о снятии Фило с должности вызвало бурную реакцию в округе. Некоторые полицейские атаковали  министра министра национальной безопасности начальника полиции и призывали оставить его на посту. "Они хотят спустить флаг перед зданием округа. Министр не должен одобрять перевод духовного отца всех нас", - написал один из них.

Он также добавил: "Тот, кто всегда будет рядом, тот, кто не позволил упасть ни одному волоску с головы полицейских и говорит и обращается к ним так, как будто они его дети. Этого нельзя допустить".

Снятие Фило произошло вскоре после того, как командующий округом Ами Ашад лишился своей должности по совместному решению министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и Яакова Шабтая. 

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