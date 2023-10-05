



Яаков Шабтай посетил в больнице раненных в Туль Кареме бойцов

Яаков Шабтай пришел в больницу Меир в Кфар Себе проведать раненых в ночной операции в Туль Кареме двух бойцов.



Главный комиссар полиции Израиля сказал: “Мы переживаем трудное событие. Эти солдаты получили ранения в момент тактического отвода подразделения, потому что в них бросали взрывчатку и стреляли. И мы сделаем все, чтобы предотвратить запланированные теракты.



В ближайшем будущем нам предстоит довольно много подобных операций. Поэтому и армия, и ШАБАК, и полиция Израиля, - мы все работаем вместе, чтобы сделать все возможное для обеспечения безопасности граждан Государства Израиль”.