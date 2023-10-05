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Яаков Шабтай посетил в больнице раненных в Туль Кареме бойцов
05.10.2023 11:46 Катя Шульц

Яаков Шабтай посетил в больнице раненных в Туль Кареме бойцов

Яаков Шабтай пришел в больницу Меир в Кфар Себе проведать раненых в ночной операции в Туль Кареме двух бойцов.

Главный комиссар полиции Израиля сказал: “Мы переживаем трудное событие. Эти солдаты получили ранения в момент тактического отвода подразделения, потому что в них бросали взрывчатку и стреляли. И мы сделаем все, чтобы предотвратить запланированные теракты.

В ближайшем будущем нам предстоит довольно много подобных операций. Поэтому и армия, и ШАБАК, и полиция  Израиля,  - мы все работаем вместе, чтобы сделать все возможное для обеспечения безопасности граждан Государства Израиль”.

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