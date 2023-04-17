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Яаков Бардуго: я не верю, что произношу эти слова
17.04.2023 09:32 Аркадий Бочаровский

Яаков Бардуго: я не верю, что произношу эти слова


Журналист Яаков Бардуго прокомментировал переговоры, проходящие в доме президента по вопросу правовой реформы, и сделал неожиданное заявление. 

Бардуго упомянул об уходе представителей Аводы с переговоров и высказал критику в адрес Ликуда: "Не могу поверить, что говорю это, но я согласен с тем, что сейчас делает Авода, мне жаль, что Ликуд не знает, как себя вести". 

Он также добавил по этому поводу: "То, что делается в президентском доме, делается поэтапно и по договоренностям. Как это умеет делать Саар в темных задних комнатах, когда его изощренные юристы готовят израильскую публику к “компромиссу".

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