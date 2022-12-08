



Яаков Бардуго взбесил Смотрича, и тот в гневе покинул эфир 13-го канала

Журналист Шарон Галь брал интервью у будущего министра финансов Бецалеля Смотрича.



В начале интервью Галь дал прослушать Смотричу запись, в которой известный правый комментатор Яаков Бардуго обрушился с критикой на Смотрича и заявил, что тот не намерен ничего существенно менять, и “оставит на месте все системы Deep State”. Бардуго добавил: “Он пошел к Бен Каспиту, он пожал руку Бар-Леву. Это говорит чиновникам минфина - то что было, то и будет”.



Смотрич, услышав эти слова, в ярости развернулся и покинул эфир.

