



Яаков Бардуго рассказал о предложении Нетаниягу - и причине своего отказа

Политический комментатор Яаков Бардуго дал сегодня (в воскресенье) интервью в подкасте Надава Пери .



Он рассказал о предложении, которое было сделано ему перед выборами Нетаниягу. Бардуго сказали, что он может стать министром.



"Я отказался быть министром, это не секрет, мне предлагали быть министром в этом правительстве, - сказал Бардуго в начале своего выступления, - Теперь я никому ничего не должен, я не на радио Галей ЦАХАЛ, я могу сказать, что мне предлагали быть министром связи, мне предлагали быть министром информации, так почему же я не занял эти должности? Во-первых, я не хотел, чтобы кто-то сказал, что я что-то сделал, чтобы прогибаться, чтобы попасть на эту должность".



"Если бы я захотел, я мог бы баллотироваться, я мог бы баллотироваться по независимому списку, и если бы я это сделал, то получил бы мандаты, - добавил он, - Если бы я баллотировался в Ликуде, я был бы на высоком месте, в первой десятке. Я не сделал этого, потому что чувствую, что выполняю миссию, и это подводит меня к другому моему утверждению: моя миссия не закончилась на том, чтобы быть рупором народа".



После этого Бардуго спросили, что может случиться, если он будет критиковать нынешнее правительство, и он ответил: "Если они не поймут масштаб события, что это не просто правовая реформа, это социальная реформа в Израиле. Мы должны пойти и осуществить эту реформу, но не правовую, а социальную".

