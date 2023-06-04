



Яаков Бардуго: мне угрожает судья Ханан Мельцер

Политический комментатор Яаков Бардуго встретил на мероприятии судью Верховного суда в отставке Ханана Мельцера, и после короткой беседы Бардого сказал, что почувствовал угрозу от его слов.



"В прошлую пятницу я был на одном мероприятии, я подошел поздороваться с группой людей. Я увидел, что ко мне направляется судья Ханан Мельцер, он довольно резко повернулся ко мне и сказал людям рядом со мной: "Не верьте ему на слово, он берет вещи и выворачивает их наизнанку", - сказал Бардуго в эфире радиостанции "Галей Исраэль".



Он также сказал: "Я ответил ему, что рад, что он меня слушает, он ответил: "Я не слушаю, мне говорят", тогда я сказал ему: "Судья, который судит по слухам?", тогда он в грубой форме сказал мне: "Я не доставлю тебе удовольствия судиться с тобой, есть другие способы",



Бардуго продолжил рассказывать о разговоре между ними: "Я спросил его в присутствии людей, которые там были: 'Я приглашаю вас подать иск, Вейцман1( адрес окружного суда Тель-Авива) открыт для вас. Какие еще есть способы, угрожает ли мне господин?" Я почувствовал угрозу в его словах. Я знаю его еще со времен работы в органах местного правительства, он крупнейший бизнесмен Аводы. Это человек, который был председателем избирательной комиссии, он председатель совета по прессе. Я снова спросил его в присутствии людей, которые там были, не угрожает ли он мне. Я почувствовал угрозу в его словах по отношению ко мне".