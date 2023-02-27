



Партия "Яадут а-Тора" угрожает не поддержать государственный бюджет

Детали двухлетнего государственного бюджета, утвержденного кабинетом министров в пятницу, 24 февраля, все еще неясны, но в воскресенье, 26 февраля, появились противоречивые сообщения о средствах, обещанных системе образования харедим. По одним данным, они будут увеличены на 40%, а по другим - ультраортодоксальные партии угрожают не поддержать бюджет в Кнессете, поскольку денег, обещанных их учреждениям, недостаточно.



Государственный бюджет на 2023 год должен составить 484 млрд шекелей (131,3 млрд долларов) — на 8,55 млрд долларов больше, чем в прошлом году, и увеличен до 514 млрд шекелей (139,5 млрд долларов) в 2024 году. Теперь бюджет будет отправлен в Кнессет для уточнения, а голосование по законопроекту в первом чтении ожидается к концу марта.



В отличие от обычной практики, подробный вариант бюджета еще не опубликован.



По сообщению 12 канала в воскресенье вечером, ультраортодоксальные партии отметили “выдающееся достижение” и получили дополнительные 2,5 млрд шекелей (682 миллиона долларов) для ультраортодоксальных школ, детских садов и ешив — на 40% больше, чем в прошлом году.



Канал процитировал неназванных чиновников Минфина, которые заявили, что не припоминают столь резкого увеличения бюджета на образование в последние годы. Ведь многие институты харедим не преподают ряд светских дисциплин, требуемых государством для получения государственного финансирования.



Кроме того, сообщается, что ежемесячные стипендии для студентов ешивы, занятых полный рабочий день, резко увеличатся — с нынешних 680 шекелей (185 долларов США) до 1000 шекелей (270 долларов США) или даже выше. Эти мужчины, как правило, не проходят военную службу и не работают.



Но другие сообщения, полученные ранее в тот же день несли совершенно другую информацию.



Неназванные высокопоставленные чиновники коалиционной партии "Яадут а-Тора" были процитированы в воскресенье утром новостными сайтами Walla и Srugim как угрожающие не поддержать бюджет на решающем голосовании в Кнессете, если система образования харедим не получит полного финансирования, обещанного в коалиционном соглашении партии с правящим "Ликудом".



Эта сделка обещала, что бюджет ультраортодоксальной системы образования станет таким же, как бюджет нынешних государственных учреждений. Чиновники обвинили премьер-министра Нетаниягу в “нарушении всех соглашений и предоставлении денег на “бессмысленные” цели, которых требуют другие министры, при игнорировании требований “Яадут а-Тора”".



“Ятид Нееман”, ежедневная газета, которая служит рупором фракции "Дегель а-Тора", опубликовала статью, в которой сетует на то, что “некоторые вопросы, подписанные и обещанные в коалиционных соглашениях, до сих пор не решены должным образом, такие как полное финансирование учреждений и достижении полного равенство в условиях работников образования харедим по сравнению с персоналом, не принадлежащим к харедим".



Газета сообщила, что "Дегель а-Тора" проводит дополнительные консультации и сформирует команду, которая потребует выполнения обещаний.



