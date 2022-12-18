



Яадут А-Тора требует новый город ультраортодоксов и скидки при покупке жилья

На этой неделе политические круги бурно обсуждали соглашение между Яадут А-Тора и Ликудом, а вечером 17 декабря были раскрыты новые подробности относительно формирующегося соглашения, и на этот раз они касаются жилищного вопроса. Среди других пунктов формирующегося соглашения - субсидии на покупку квартиры и обновление целей правительства по продаже квартир ультраортодоксальному сектору.



В рамках формирующегося соглашения есть пункт, требующий в течение 90 дней представить предложение тем, кто принимает решение о создании нового ультраортодоксального города, а в течение 60 дней - обновить цели правительства по планированию и маркетингу квартир для ультраортодоксального сектора.



Кроме того, фракция требует назначения представителя ультраортодоксов в совет Земельного управления Израиля и назначения представителя министра жилищного строительства в комитет министерства образования по распределению комнат для классов.



Согласно другому разделу, опубликованному сегодня вечером, Яадут А-Тора требует внести изменения в программу льгот при покупке квартиры, согласно которым покупателям подержанных квартир будет предоставляться субсидия в размере около 100 000 шекелей. Министр жилищного строительства будет иметь полномочия определять, в каких населенных пунктах можно будет получить субсидию и кто будет иметь на нее право. Бюджет этой программы увеличится с 16 миллионов шекелей до 150 миллионов шекелей. Яадут А-Тора также требует добавить 30 ставок в министерство строительства и Управление земельных ресурсов Израиля, которые будут распределяться в соответствии с политикой министра.



Публикация статей соглашения происходит на фоне заключения между двумя сторонами соглашения о должностях, которые Яадут А-Тора получит в формирующемся правительстве. Среди прочего, председатель фракции Ицхак Гольдкнопф займет пост министра строительства и жилья и возьмет на себя ответственность за Земельное управление Израиля, а Моше Гафни, как ожидается, станет председателем финансового комитета.