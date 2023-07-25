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Яадут А-Тора предложила приравнять изучение Торы к военной службе
25.07.2023 11:02 Аркадий Бочаровский

Яадут А-Тора предложила приравнять изучение Торы к военной службе


Депутат Моше Рот (Яадут А-Тора) и члены его фракции представили "основополагающий законопроект: Изучение Торы".

В законопроекте говорится, что это "фундаментальная ценность еврейского народа, которая будет приравнена к службе государству и народу". 

Рот заявил, что "это реализация коалиционного соглашения, и этот важный закон устанавливает новый подход к изучению Торы". Инициаторы закона утверждают, что он даст понять БАГАЦу, что Кнессет поддерживает признание центральности ценности изучения Торы.
 

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