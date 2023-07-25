



Яадут А-Тора предложила приравнять изучение Торы к военной службе



Депутат Моше Рот (Яадут А-Тора) и члены его фракции представили "основополагающий законопроект: Изучение Торы".



В законопроекте говорится, что это "фундаментальная ценность еврейского народа, которая будет приравнена к службе государству и народу".



Рот заявил, что "это реализация коалиционного соглашения, и этот важный закон устанавливает новый подход к изучению Торы". Инициаторы закона утверждают, что он даст понять БАГАЦу, что Кнессет поддерживает признание центральности ценности изучения Торы.

