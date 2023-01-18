



"Яадут А-Тора" поддержит инициативы по возвращению Дери к власти

Глава партии "Яадут А-Тора" Ицхак Гольдкнопф заявил, что решение БАГАЦа о том, что Арье Дери не может занимать пост министра, "является еще одним реальным примером того, что привело к кризису доверия между гражданами Израиля и судебной системой".



Об этом сообщает Times of Israel.



Гольдкнопф пообещал, что его партия "поддержит все законодательные процедуры, необходимые" для возвращения Дери к власти.



По словам лидера "Яадут А-Тора", "сотни тысяч израильских граждан ясно выразили свое доверие раввину Дери", проголосовав за ШАС на недавних выборах.