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"Яадут А-Тора" поддержит инициативы по возвращению Дери к власти
18.01.2023 17:00 Ольга Белозерова

"Яадут А-Тора" поддержит инициативы по возвращению Дери к власти

Глава партии "Яадут А-Тора" Ицхак Гольдкнопф заявил, что решение БАГАЦа о том, что Арье Дери не может занимать пост министра, "является еще одним реальным примером того, что привело к кризису доверия между гражданами Израиля и судебной системой". 

Об этом сообщает Times of Israel.

Гольдкнопф пообещал, что его партия "поддержит все законодательные процедуры, необходимые" для возвращения Дери к власти. 

По словам лидера "Яадут А-Тора", "сотни тысяч израильских граждан ясно выразили свое доверие раввину Дери", проголосовав за ШАС на недавних выборах. 

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