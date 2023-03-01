



Яадут А-Тора: мы не будем голосовать по закону об импичменте

Высокопоставленные деятели Яадут А-Тора в ярости на премьер-министра Биньямина Нетаниягу после ряда нарушений коалиционных соглашений, сообщает канал КАН 11.



Согласно информации канала, партийные представители передали Нетаниягу послание, согласно которому, если договоренности не будут соблюдены, Яадут А-Тора не будет голосовать по закону об объявлении премьер-министра недееспособным, который, как ожидается, будет вынесен в Кнессете в предварительном чтении.

