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Яадут А-Тора: мы не будем голосовать по закону об импичменте
01.03.2023 06:59 Аркадий Бочаровский

Яадут А-Тора: мы не будем голосовать по закону об импичменте

Высокопоставленные деятели Яадут А-Тора в ярости на премьер-министра Биньямина Нетаниягу после ряда нарушений коалиционных соглашений, сообщает канал КАН 11.

Согласно информации канала, партийные представители передали Нетаниягу послание, согласно которому, если договоренности не будут соблюдены, Яадут А-Тора не будет голосовать по закону об объявлении премьер-министра недееспособным, который, как ожидается, будет вынесен в Кнессете в предварительном чтении.
 

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