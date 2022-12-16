



"Яадут А-Тора - большая экзистенциальная угроза, чем Иран"

Бывший заместитель министра в канцелярии премьер-министра от партии "Ямина" Яадут А-Тора, утверждает, что партия "Иудаизм Торы" является экзистенциальной угрозой для Государства Израиль: "Существует огромная экзистенциальная угроза для Государства Израиль, которая превосходит любую арабскую армию. Люди, получающие образование как в стране третьего мира, не смогут интегрироваться на рынке труда и в армии." заявил Кара.



"Яадут А-Тора - самая опасная угроза. Да, безусловно. Они представляют большую экзистенциальную угрозу, чем Иран".



Позже, после волны критики в социальных сетях, он опубликовал разъяснение, в котором написал: "Важно уточнить, что экзистенциальную экономическую угрозу представляют не ультраортодоксы, а отсутствие базового образования и система образования третьего мира, которая не готовит их к современному рынку труда для интеграции в общество. Государству Израиль нужна армия и экономика мирового класса, чтобы выжить в нашем регионе, а этого не произойдет с населением, получающим образование третьего мира".



Кара также написал в твиттере: "Угроза уже материализуется, и если мы не займемся ею сейчас, то в ближайшие 5 лет она дойдет до того, что ее, возможно, будет невозможно исправить. Критические времена!"