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Меир Поруш
20.06.2023 20:36 Наталья Богинская

“Яадут а-Тора” требует средств для Министерства Иерусалима и еврейского Наследия

Фракция “Яадут а-Тора” объявила, что будет бойкотировать голосование с правительством в Кнессете, начиная с завтрашнего дня, чтобы потребовать предоставления средств Министерству по делам Иерусалима и еврейского Наследия.

Министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Меир Поруш заявил, что “по какой-то причине, и несмотря на то, что средства были утверждены, чиновники Министерства финансов не одобряют их".

“Эти аппаратчики действуют так, как будто страна принадлежит им”, – сказал он.
 

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