



“Яадут а-Тора” требует средств для Министерства Иерусалима и еврейского Наследия

Фракция “Яадут а-Тора” объявила, что будет бойкотировать голосование с правительством в Кнессете, начиная с завтрашнего дня, чтобы потребовать предоставления средств Министерству по делам Иерусалима и еврейского Наследия.



Министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Меир Поруш заявил, что “по какой-то причине, и несмотря на то, что средства были утверждены, чиновники Министерства финансов не одобряют их".



“Эти аппаратчики действуют так, как будто страна принадлежит им”, – сказал он.

