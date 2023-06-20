“Яадут а-Тора” требует средств для Министерства Иерусалима и еврейского Наследия
Фракция “Яадут а-Тора” объявила, что будет бойкотировать голосование с правительством в Кнессете, начиная с завтрашнего дня, чтобы потребовать предоставления средств Министерству по делам Иерусалима и еврейского Наследия.
Министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Меир Поруш заявил, что “по какой-то причине, и несмотря на то, что средства были утверждены, чиновники Министерства финансов не одобряют их".
“Эти аппаратчики действуют так, как будто страна принадлежит им”, – сказал он.