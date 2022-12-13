



“Яадут а-Тора” требует прекратить выработку электроэнергии в Шаббат

В понедельник вечером “Ликуд” опроверг сообщение, в котором утверждалось, что назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу согласился остановить выработку электроэнергии по всему Израилю в Шаббат, согласно договоренности с “Яадут а-Тора” в рамках коалиционных переговоров.



“Ликуд” заключил соглашение с “Яадут а-Тора”, включавшее несколько спорных пунктов, которые, по мнению депутатов от оппозиции, нарушают статус-кво. Премьер-министр Яир Лапид заявил, что Нетаниягу “ведет нас к тому, чтобы стать галахическим государством”.

ההסכם בין יהדות התורה לליכוד הוא הסכם כניעה מחפיר. ביבי חלש ומוביל אותנו למדינת הלכה. מוכר את הדמוקרטיה שלנו בשביל האינטרסים האישיים שלו. אם הם חושבים שאנחנו נשלם מיסים, נלך לצבא, נממן את מי שלא עובד והם יגידו לנו איך לחיות יש לי חדשות בשבילם- לא ניתן להפוך את ישראל למדינה חשוכה. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) December 12, 2022

חברי יהדות התורה גולדקנופף, פרוש, מקלב ואשר נכנסו ללשכת נתניהו אחרי הפרסומים על דרישות יהדות התורה - והבהרת הליכוד כי ישמר הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה.



גולדקנופף במענה לשאלתי על הכחשות הליכוד: "הכל סגור". pic.twitter.com/1Egsv9tykl — Moti Kastel מוטי קסטל (@KastelMoti) December 12, 2022

В рамках заявленных соглашений, которые позже были опровергнуты “Ликудом”, появились сообщения, что следующее правительство Израиля остановит выработку электроэнергии в Шаббат, профинансирует институты, занимающиеся галахическими вопросами, и увеличит количество разделенных по гендерному признаку пляжей в Израиле. Ожидается, что правительство также предпримет действия для интеграции мужчин-харедим в государственные предприятия и удвоит государственную субсидию студентам харедимской ешивы .После общественного возмущения по этому поводу “Ликуд” опубликовал заявление о том, что это только требования “Яадут а-Тора” на переговорах, и что Нетаниягу не согласился на все предложенные изменения. В заявлении подчеркивается, что с пунктом об электроэнергии “Ликуд” не согласен.Депутат от “Яадут а-Тора” Ицхак Голднопф сначала высмеял отрицание "Ликуд", отметив, что соглашение зафиксировано на кадрах, снятых в Кнессете, но в понедельник вечером заявил, что “переговорные группы партий сейчас встречаются, чтобы завершить коалиционное соглашение”.“Ликуд” подчеркнул, что “любое окончательное соглашение сохранит статус-кво в вопросах религии и государства”.