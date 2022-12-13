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“Яадут а-Тора” требует прекратить выработку электроэнергии в Шаббат
13.12.2022 11:02 Наталья Богинская

“Яадут а-Тора” требует прекратить выработку электроэнергии в Шаббат

В понедельник вечером “Ликуд” опроверг сообщение, в котором утверждалось, что назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу согласился остановить выработку электроэнергии по всему Израилю в Шаббат, согласно договоренности с “Яадут а-Тора” в рамках коалиционных переговоров.

“Ликуд” заключил соглашение с “Яадут а-Тора”, включавшее несколько спорных пунктов, которые, по мнению депутатов от оппозиции, нарушают статус-кво. Премьер-министр Яир Лапид заявил, что Нетаниягу “ведет нас к тому, чтобы стать галахическим государством”.

 
В рамках заявленных соглашений, которые позже были опровергнуты “Ликудом”, появились сообщения, что следующее правительство Израиля остановит выработку электроэнергии в Шаббат, профинансирует институты, занимающиеся галахическими вопросами, и увеличит количество разделенных по гендерному признаку пляжей в Израиле. Ожидается, что правительство также предпримет действия для интеграции мужчин-харедим в государственные предприятия и  удвоит государственную субсидию студентам харедимской ешивы .
 
После общественного возмущения по этому поводу “Ликуд” опубликовал заявление о том, что это только требования “Яадут а-Тора” на переговорах, и что Нетаниягу не согласился на все предложенные изменения. В заявлении подчеркивается, что с пунктом об электроэнергии “Ликуд” не согласен.
 
Депутат от “Яадут а-Тора” Ицхак Голднопф сначала высмеял отрицание "Ликуд", отметив, что соглашение зафиксировано на кадрах, снятых в Кнессете, но в понедельник вечером заявил, что “переговорные группы партий сейчас встречаются, чтобы завершить коалиционное соглашение”.   
“Ликуд” подчеркнул, что “любое окончательное соглашение сохранит статус-кво в вопросах религии и государства”.
 

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