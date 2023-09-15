



Я вас поддержу: Байден обещал бороться с антисемитизмом в послании к Рош ха-Шана

Президент США Джо Байден подтвердил свою приверженность борьбе с антисемитизмом на виртуальной встрече с американскими раввинами в четверг, 14 сентября, за день до начала Рош ха-Шана.



В 10-минутном разговоре Байден пообещал “осуждать антисемитизм и бороться с ним на каждом шагу” и приветствовал политику, направленную на обеспечение безопасности еврейских общин. Он отметил национальную стратегию, объявленную его администрацией в мае, которая включает предложения по реформированию социальных сетей и увеличению финансирования безопасности.



“Важно показать миру, что мы уважаем и защищаем американских евреев, чьи ценности, культура и вклад формируют сам характер нашей нации с самого начала”, – сказал он раввинам. “Особенно в то время, когда антисемитизм поднялся до рекордного уровня, повторяя худшую главу в истории человечества”.



“В этом месяце, когда вы посещаете синагогу на праздники, я знаю, что вы беспокоитесь о безопасности. Как ваш президент, я хочу ясно дать понять вам и всем вашим общинам – я вас поддержу. Я привержен безопасности еврейского народа”, – добавил Байден.