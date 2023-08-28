



Я вам не верю: Моше Дрори рассказал, что думает о процессе Нетаниягу и о СМИ

Вопреки позиции юридического советника правительства Гали Бахарав-Миары, кабинет министров 27 августа принял решение о создании комиссии, которой будет поручено проверить использование полицией шпионских программ. Комиссию возглавит Моше Дрори, судья в отставке, который ранее публично критиковал обвинение в процессе над Нетаниягу. Вечером 27 августа на 13 канале он рассказал, что думает о судебном процессе, который взбудоражил Израиль, и о средствах массовой информации.



Дрори ушел в отставку после работы вице-председателем окружного суда. На вопрос, не будет ли у него конфликта интересов теперь, когда его, скорее всего, попросят расследовать дела против Нетаниягу, Дрори ответил: ”Делайте, что хотите, пишите, что хотите. Ведь я знаю, что паникерские станции делают все, что им заблагорассудится. Правда их не интересует. Вы как раз и есть паникеры. Я не думаю, что хоть одно ваше слово – правда. Я вам не верю. Вот и все”.

На просьбу прокомментировать ситуацию, Дрори сказал: “Журналист цинично воспользовался своим прошлым в качестве охранника суда. Излишне говорить, что заявления были вырваны из контекста. Кроме того, комиссия не намерена это комментировать”.



Депутат Кнессета от партии "Еш Атид" Владимир Беляк оставил в Twitter комментарий под репортажем 13 канала.



"После грубых заявлений судьи Дрори, прозвучавших в эфире 13-го канала, ему и министру юстиции необходимо сообщить, что им предлагается выбросить на помойку все будущие выводы, сделанные сформированной сегодня политической "комиссией". Судья, который, как последний пропагандист, говорил по-бибистски, недостоин доверия общества, и общество не примет ни одного из выводов, сделанных возглавляемой им комиссией. И точка”, – написал он.