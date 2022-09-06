Новости » Политика
"Я не гарантирую сохранение спокойствия на севере Израиля"
06.09.2022 08:10 Аркадий Бочаровский

"Я не гарантирую сохранение спокойствия на севере Израиля"


Газета Исраэль Ха Йом опубликовала материал о взрывоопасной обстановке на границе с Ливаном.

“Источник в силах безопасности” газеты предупреждает: “Температура постоянно растет, и это ведет к возможности значительного инцидента на северной границе. Несмотря на то, что на поверхности этого не чувствуется, под ней все нагревается. Нужна только одна искра - и вспыхнет весь сектор. Я не хотел бы чтобы это произошло, но я не подпишусь под заявлением о продолжении спокойствия на севере”.

На фоне нарастающей напряженности в Кирьят-Шмона создается бригада добровольцев на случай чрезвычайной ситуации. Она набирается из жителей города которые должны будут отреагировать в случае инцидента в сфере безопасности. Первая такая команда  сформирована в квартале Юваль,идет формирование других подобных отрядов в других кварталах.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы