



"Я не гарантирую сохранение спокойствия на севере Израиля"



Газета Исраэль Ха Йом опубликовала материал о взрывоопасной обстановке на границе с Ливаном.



“Источник в силах безопасности” газеты предупреждает: “Температура постоянно растет, и это ведет к возможности значительного инцидента на северной границе. Несмотря на то, что на поверхности этого не чувствуется, под ней все нагревается. Нужна только одна искра - и вспыхнет весь сектор. Я не хотел бы чтобы это произошло, но я не подпишусь под заявлением о продолжении спокойствия на севере”.



На фоне нарастающей напряженности в Кирьят-Шмона создается бригада добровольцев на случай чрезвычайной ситуации. Она набирается из жителей города которые должны будут отреагировать в случае инцидента в сфере безопасности. Первая такая команда сформирована в квартале Юваль,идет формирование других подобных отрядов в других кварталах.