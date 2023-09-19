



"Я горжусь тем, что шесть миллионов сожгли". Активистов исключат из Ликуда





Ожидается, что завтра суд Ликуда примет решение относительно дальнейшей судьбы в рядах движения трех известных активистов.



Активисты - Ицик Зарка, Рами Бен Иегуда и Моше Мирон “прославились” вопиющими высказываниями в адрес участников акций протеста и противников премьер-министра Биньямина Нетаниягу, и атаками против демонстрантов.



Несколько недель назад в суд "Ликуда" были поданы петиции с требованием исключить всех троих из рядов движения. Один из ответчиков по петиции, Ицик Зарка, опубликовал ряд извинений и разъяснений после описанного в петиции инцидента в июле этого года,.



Во время столкновения с протестующими против правовой реформы и сказал им: "Ашкеназы, я горжусь тем, что шесть миллионов были сожжены". После этого заявления премьер-министр и председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу приказал генеральному директору Ликуда Зури Сисо исключить Зарку из рядов движения, заявив, что "мы не примем такого позорного поведения в движении Ликуд".



Приказ был исполнен, но адвокат Зарки потребовал официального решения органов Ликуда, из-за чего и будет собрано завтрашнее заседание суда.

