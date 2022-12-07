



Я был наивен, как ребенок. Роман Задоров впервые заговорил об убийстве Таир Рада

Спустя шесть лет после выхода документального сериала "Тень правды", ставшего одним из самых успешных и влиятельных в истории страны, его создатели Йотам Гендельман, Ари Пинес и Мика Тимор возвращаются на экран с очередным эпизодом.



В нем, по их словам, будет представлено первое подробное интервью с Романом Здоровым, осужденным 15 лет назад за убийство девочки Таир Рады. Новый эпизод, который будет называться "Тень правды: решение", как ожидается, будет опубликован вместе с приговором по делу Задорова, который в настоящее время находится под домашним арестом.



Во время повторного судебного процесса, начавшегося после широкой общественной борьбы, которую в значительной степени инициировал показ сериала "Тень правды", Задоров избегал упоминания этого дела в обширных интервью СМИ.



Новый эпизод с его участием, в котором он впервые расскажет свою полную историю со дня убийства Рады до своего освобождения под домашний арест, как ожидается, также будет посвящен новым фактам в деле, которые стали известны после выхода "Тени правды" в эфир. Кроме того, будут опубликованы интервью с доктором Хеном Кугелем из Института судебной медицины, адвоката Йорамом Халеви, представляющим интересы Задорова, и бывшимо заместителем начальника ШАБАКа Ицхаком Иланом, который умер от осложнений после коронавируса, и это последнее интервью с ним.



"Я тоже так думал, что такого не бывает, не может человек признаться в убийстве, которого он не совершал, - объясняет сейчас Задоров, - я так думал, но пока ты не пройдешь через это в своей крови и на своей шкуре, ты этого не почувствуешь и не поймешь. Ошибка, потому что я должен был быть сильнее, идти со своей правдой до конца, но я не знал. Осел, позорник - и вот я сижу здесь. Я был наивен, как ребенок. Но лучше быть наивным и глупым, лучше быть дебилом и ослом, чем убийцей".



В объявлении для СМИ о выходе в эфир очередного эпизода "Тени правды" Гендельман и Пинес заявили, что "дело Задорова волнует израильскую общественность больше, чем любое другое уголовное дело, но большинству следящих за этим делом трудно ориентироваться в доказательствах и откровениях, появившихся в ходе повторного судебного процесса. Поэтому наша главная цель , прежде всего, - навести порядок, объяснить общественности, почему происходит повторный суд, что было обнаружено в ходе процесса, и почему эти откровения важны для установления истины. Наряду с этим мы видим огромную важность в том, что Задоров впервые смог рассказать, почему он признался в убийстве, которого, как он утверждает, не совершал. Тот факт, что расследование Задорова было полностью задокументировано, наряду с днями и ночами, проведенными им в камере предварительного заключения с подсадной уткой, позволяет нам как создателям деконструировать полицейское расследование, показать зрителям, какой была динамика, приведшая к признанию, и позволить им решить, верить этому или нет".