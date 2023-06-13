



WSJ: США предоставят Украине снаряды c обедненным ураном для Abrams

Администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине снаряды с обедненным ураном после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву. Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Высокопоставленный чиновник администрации сообщил The Wall Street Journal, что, похоже, нет серьезных препятствий для поставок боеприпасов.



Пентагон призвал, чтобы танки Abrams, которые США поставляют Украине, были вооружены снарядами с обедненным ураном, которые регулярно используются армией США и очень эффективны против российских танков. Выпущенные с большой скоростью снаряды способны пробить лобовую броню российского танка на расстоянии.



"Снаряд бьет, как товарный поезд, - сказал Скотт Бостон, военный аналитик Rand Corporation и бывший офицер армейской артиллерии. - Он очень длинный и очень плотный. Таким образом, он направляет большое количество кинетической энергии на определенную точку массива вражеской брони".



Ранее предложение обсуждалось в Белом доме, где некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что отправка снарядов может подвергнуть Вашингтон критике за то, что он предоставляет оружие, которое может представлять опасность для здоровья и окружающей среды.



Обсуждение поставок снарядов идет в то время, когда Украина проводит крупное контрнаступление с целью отбить захваченную территорию у российских войск. Президент Владимир Зеленский в субботу дал понять, что эта долгожданная операция началась.



Высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявляют, что цель США состоит в том, чтобы позволить Украине добиться максимального прогресса на поле боя и поставить Киев в сильную позицию на переговорах, если в конечном итоге мирные переговоры будут проведены. Но внутри администрации Байдена были разногласия по поводу того, как лучше всего поддерживать украинские силы, в том числе поставлять ли кассетные боеприпасы.



Политическая поддержка Украины на Капитолийском холме остается сильной, но некоторые законодатели говорят, что поддержка может начать ослабевать, если контрнаступление Киева не увенчается успехом, и что Белый дом должен больше поддерживать текущие запросы страны на поставки оружия.