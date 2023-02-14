



WSJ: США могут предоставить Украине изъятое иранское оружие и боеприпасы

Вашингтон рассматривает беспрецедентный шаг – передать Украине тысячи единиц изъятого иранского оружия и более миллиона боеприпасов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц. Речь идет об оружии, которое ВМС США изъяли возле побережья Йемена у контрабандистов, связанных с Ираном.



По данным СМИ, сейчас в США рассматривают варианты предоставления изъятого иранского оружия:

свыше 5 тысяч автоматов;

1,6 миллиона патронов к стрелковому оружию;

небольшого количества противотанковых ракет;

около 7 тысяч неконтактных запалов.

Издание отмечает, что такой шаг Вашингтона открыл бы новый запас огневой мощи, которой могли бы воспользоваться США и союзники для удовлетворения запросов украинской стороны по поводу необходимого вооружения.