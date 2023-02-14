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WSJ: США могут предоставить Украине изъятое иранское оружие и боеприпасы
14.02.2023 22:45 Наталья Богинская

WSJ: США могут предоставить Украине изъятое иранское оружие и боеприпасы

Вашингтон  рассматривает беспрецедентный шаг – передать Украине тысячи единиц изъятого иранского оружия и более миллиона боеприпасов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц. Речь идет об оружии, которое ВМС США изъяли возле побережья Йемена у контрабандистов, связанных с Ираном.

По данным СМИ, сейчас в США рассматривают варианты предоставления изъятого иранского оружия:

  • свыше 5 тысяч автоматов;
  • 1,6 миллиона патронов к стрелковому оружию;
  • небольшого количества противотанковых ракет;
  • около 7 тысяч неконтактных запалов.

Издание отмечает, что такой шаг Вашингтона открыл бы новый запас огневой мощи, которой могли бы воспользоваться США и союзники для удовлетворения запросов украинской стороны по поводу необходимого вооружения.

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