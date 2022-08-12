



WSJ: Си Цзиньпин планирует встретиться с Байденом

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом США Джо Байденом в рамках первой зарубежной поездки почти за три года.



Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Согласно источникам, китайские официальные лица готовят визит Си Цзиньпина в Юго-Восточную Азию в ноябре.



Официальные лица, участвовавшие в подготовке, заявили, что китайский лидер, как ожидается, сначала подведет итоги партийного съезда, а затем, вероятно, примет участие в саммите лидеров стран "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.



Оттуда лидер Китая, как ожидается, отправится в столицу Таиланда, чтобы через два дня принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Отмечается, что подготовка к визиту заключается, в частности, в подготовке возможной встречи между Си и Байденом в кулуарах одного из двух саммитов.



В Белом Доме заявили, что два лидера обсудили возможную личную встречу во время недавнего телефонного разговора и договорились, что их команды свяжутся для выяснения деталей. Чиновник отказался сообщить подробности о времени или месте.

