



WSJ: Путин получает устаревшие доклады о ситуации на фронте

Владимир Путин часто получает доклады о ситуации на фронте с задержкой. В этих отчетах также содержится искаженная информация.



Об этом говорится в новом материале Wall Street Journal.



По утверждению собеседников, знакомых с ситуацией, находящиеся на фронте командиры передают информацию ФСБ, которая редактирует их и передает "экспертам Совбеза". Те, в свою очередь, передают информацию Патрушеву, который презентует доклады Путину.



В результате отчеты "часто" оказываются устаревшими. Более того, утверждается, что Путин читает сводки о ситуации на войне каждое утро. Информация в них сформулирована так, чтобы сделать акцент на успехах и преуменьшить значение неудач.