



WSJ: Байден относится к Ирану лучше, чем к Израилю

По мнению редакции The Wall Street Journal, президент США Джо Байден относится к правительству Израиля хуже, чем к руководству Ирана.



“Почему президент Байден изо всех сил старается оскорблять, критиковать и отдавать приказы правительству Израиля?” – под таким заголовком появилась статья в колонка мнений WSJ 13 июля.



“По крайней мере на словах, президент и его администрация относятся к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и его правящей коалиции хуже, чем к муллам, правящим в Иране”, – пишет автор статьи.



Редакция считает, что внешняя политика Байдена на Ближнем Востоке сосредоточена на том, чтобы “"связать руки" Израилю и перекраивать регион с участием Ирана”.



“Между администрациями Байдена и Нетаниягу существует напряженность из-за планов израильского правительства по пересмотру судебной системы и расширению поселений. Нетаниягу и его союзники предложили ряд изменений в израильской правовой системе, направленных на ослабление “чрезмерных полномочий” судей”, – пишет издание.



Том Найдс, уходящий посол США в Израиле, заявил, что США должны заявить о себе, чтобы не дать Израилю “сойти с рельсов”.



“В конце марта, когда Нетаниягу был наиболее уязвим, Байден напрасно заявил, что Израиль “не может продолжать идти по этому пути» в отношении судебной реформы”, – пишет редакция WSJ. “Премьер-министр уже изменил курс и согласился модерировать реформы, что является внутренним делом Израиля, к которому президент США не имеет никакого отношения. Найдс публично проинструктировал Нетаниягу, как будто своего шофера, “притормозить”.



Автор колонки полагает, что, “пока Байден “подрывает” правительство Нетаниягу, ХАМАС и другие иранские прокси-силы набирают силу в ПА, активируя еще один фронт против Израиля”.



“Больше всего разочаровывает неспособность продлить Соглашения Авраама, достигнутые при посредничестве Трампа”, – пишет WSJ. “Открытая враждебность Байдена заставила саудовцев подстраховать себя, подписав вместо этого сделку с Ираном при посредничестве Китая. Нормализации отношений с Израилем, возможно, придется подождать, пока президент США не заинтересован в сплочении коалиции для сдерживания Тегерана”.