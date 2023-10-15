



WSJ: атака на Израиль поставила точку в отношениях с РФ

Атака террористической организации ХАМАС на Израиль, очевидно, может поставить крест на отношениях между Иерусалимом и Москвой.



Об этом говорится в аналитическом материале The Wall Street Journal.



Уточняется, что если раньше премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу состоял в довольно теплых отношениях с российским президентом Владимиром Путиным, то сейчас ситуация могла измениться.



"После смертоносной атаки поддерживаемых Ираном террористов ХАМАС на Израиль, их разговоры, похоже, прекратились. Путин - один из немногих мировых лидеров, который не позвонил Нетаниягу, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью более 1300 израильтян, убитых ХАМАСом во время этой атаки", - пояснили журналисты.



Более того, террористы ХАМАС ранее поблагодарили Путина за помощь. Аналитики также считают, что война в Израиле играет Кремлю на руку. Дело в том, что в России на март запланированы выборы, а нынешняя ситуация на Ближнем Востоке может отвлечь внимание от войны в Украине.