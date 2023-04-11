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WP: Египет планировал тайно поставить в РФ 40 тыс. ракет
11.04.2023 07:25 Mignews.ua

WP: Египет планировал тайно поставить в РФ 40 тыс. ракет

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси планировал тайно изготовить до 40 тысяч ракет для отправки в РФ. Об этом написал The Washington Post в понедельник, 10 апреля, со ссылкой на "слитые" секретные документы Пентагона.

Согласно опубликованным на Discord документам, поставки ракет в РФ в Египте обсуждали в феврале. Рассматривалась и возможность поставок артиллерийских снарядов и пороха.

Комментируя запрос от издания, представитель МИД Египта сообщил, что "позиция страны изначально базируется на непричастности".

"Мы продолжаем призывать обе стороны прекратить боевые действия и достичь политического решения путем переговоров", – заявил он.

В то же время представитель правительства США на условиях анонимности сообщил, что пока нет данных по реализации таких планов.

"Мы не видели, чтобы это происходило", – сообщил чиновник.

Вместе с тем The Washington Post напоминает, что Египет наращивает сотрудничество с США. В частности, США в течение десятилетий предоставляют стране более миллиарда долларов ежегодно в качестве военной помощи.

"Египет является одним из наших старейших союзников на Ближнем Востоке. Если это правда, что Сиси тайно производит для России ракеты, которые могут быть использованы в Украине, мы должны серьезно пересмотреть наши отношения", – заявил сенатор Крис Мерфи.

Отмечается, что упоминаемые в документах разговор с участием Сиси 1 февраля состоялся через несколько дней после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Египта во время визита в Каир. Сразу после визита Блинкена министр иностранных дел Египта Самех Шукри отправился в Москву на переговоры с российскими лидерами.

Ранее в Пентагоне признали, что в Сеть попала очень секретная информация, обнародование которой представляет очень серьезный риск для нацбезопасности. 

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