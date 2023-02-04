



WhatsApp подтверждает роман Ави Хими с обвиняющей его женщиной

Адвокат Ави Хими, объявивший о своей отставке с поста председателя коллегии адвокатов, неоднократно утверждал, что скандальный видеозвонок, в котором он обнажил свой пенис перед женщиной-адвокатом, был частью романа между ними. Адвокат отрицала это - но разговор между ними в WhatsApp, опубликованный 12-м каналом демонстрирует характер их отношений.



"Привет, я звонила, ты занят", - написала адвокат Ави Хами в ноябре прошлого года, примерно через год после видеозвонка, в котором он обнажил перед ней свой пенис. "Я люблю тебя, Ави, ты дорог мне, и моя единственная претензия к тебе в том, что ты позволяешь этот танец демонов", - добавила она.



Адвокат Хими настаивает на том, что в его действиях не было ничего криминального, поскольку инцидент произошел во время их романа, который длился несколько лет. "Я готов предоставить полиции подробное описание ее предыдущей квартиры изнутри и показать им, сколько раз она присылала мне сообщения и приглашала посетить ее новую квартиру", - сказал он в интервью 12-му каналу.



Хими также заявил, что может позволить полиции проверить количество звонков, сделанных на его телефон в течение трех лет, что только укрепит его утверждения.



"Как я могу доказать, что она лжет, когда она утверждает, что мы никогда не были вместе в закрытой комнате, только в общественных местах?" - спрашивает он. "Кому я скажу, что дважды был в ее квартире и еще раз в квартире в Герцлии?". Хими обвиняет: "Они взяли человека, у которого был роман в течение трех лет, и превратили его в извращенца, который обнажается перед женщинами".