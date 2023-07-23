



Washington Post: Величайшая угроза безопасности Израиля – Биньямин Нетаниягу

Угроза безопасности Израиля “номер один” исходит от похожего на Трампа премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Об этом пишет в газете Washington Post обозреватель Макс Бут.



По словам автора статьи, Нетаниягу “похоже, не заботится о том, что его политика подрывает израильскую демократию, ставит под угрозу тесные отношения Израиля с США и даже может спровоцировать третью интифаду. Как и Трамп, он, похоже, не заботится ни о чем, кроме удержания власти, а его радикальная политика – цена сохранения коалиции крайне правых экстремистских партий”.



“Президент Байден, настоящий друг Израиля, пытался предостеречь его от разрушительного пути, но безуспешно. На прошлой неделе Байден разговаривал по телефону с Нетаниягу и даже пригласил его на встречу впервые с момента вступления в должность в декабре”, – отмечает обозреватель. “Но продолжающиеся разногласия между двумя сторонами очевидны – Белый дом подчеркнул, что президент предостерег премьер-министра от принятия “дальнейших односторонних мер” по расширению поселений в ПА и подчеркнул “необходимость максимально широкого консенсуса”, прежде чем приступить к судебной реформе”.



В отличие от этого, считает Бут, израильское правительство “сосредоточено на любимых темах Нетаниягу – Иране и борьбе с терроризмом”.

“Законопроект Нетаниягу о пересмотре судебной системы быстро проходит через Кнессет, несмотря на массовые протесты и угрозы со стороны израильских военных резервистов отказаться явиться на службу, если он будет принят. Если законопроект будет одобрен, Израиль потеряет одну из своих немногих проверок на мажоритарную тиранию, потому что Верховный суд Израиля больше не сможет отменять закон на основании, что он не является “разумным”, – говорится в статье.



По мнению обозревателя, “вскоре у Нетаниягу и его крайне правого кабинета будут развязаны руки для реализации еще большей ультранационалистической повестки дня, несмотря на их крайне незначительное электоральное большинство, что приведет к ужасным последствиям не только для израильской демократии, но и для безопасности Израиля”.



“В то время как Израиль празднует свое 75-летие, ему есть чем гордиться: еврейское государство богаче и могущественнее, чем кто-либо мог себе представить в 1948 году. Но оно также сталкивается с тревожной дилеммой, которую никто не мог представить в те дни, когда Израилем руководили такие гиганты, как Давид Бен-Гурион и Голда Меир: что делать, когда самая серьезная угроза безопасности государства исходит от его собственных лидеров?” – пишет Бут.



“Байден пытается урезонить Нетаниягу, но он не слушает доводов – и как израильтяне, так и палестинцы, вероятно, заплатят высокую цену за деструктивную и обманчивую политику премьер-министра”, – резюмирует автор статьи.