



The Washington Post: Россия и Китай затеяли аферу столетия с Крымом

Близкие к правительству бизнесмены из России и Китая провели секретные переговоры относительно планов строительства подводного туннеля, который якобы должен соединить Россию с Крымом. Такой маршрут будет безопасным для атак со стороны Украины.



Эту информацию опубликовало у себя на сайте издание The Washington Post, ссылаясь на то, что об этом стало также известно СБУ.



Переговоры произошли в конце октября. Россия безусловно опасается за целостность Крымского моста, который служит ключом военной логистики относительно полуострова во время войны. Опасения эти не напрасны. Украина, не имея собственного морского флота, загнала черноморский флот России в самые дальние акватории. Впрочем, российские корабли и даже подводные лодки, уже нигде не могут находиться в безопасности. Украина систематически уничтожает российское ПВО в Крыму, так что особо этот пресловутый мост прикрывать нечем.



Эти переговоры показывают решимость Москвы сохранить за собой Крым, который она незаконно аннексировала в 2014 году. Кроме того, издание отмечает растущую зависимость России от Китая.



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Американские чиновники и технические эксперты уже заявили о том, что строительство туннеля рядом с существующим мостом столкнется с огромными препятствиями. Стоимость этой стройки будет оцениваться во многие миллиарды долларов и затянется на много лет. Кроме того, такие работы никогда ранее не велись в зоне военных действий.

