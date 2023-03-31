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The Wall Street Journal требует выслать российских посла и журналистов из США
31.03.2023 14:21 Ирина Демьянова

The Wall Street Journal требует выслать российских посла и журналистов из США

Американское издние The Wall Street Journal призывает Вашингтон выслать посла России и всех российских журналистов в ответ на арест американского журналиста, которого ФСБ России обвиняет в шпионаже.

Об этом пишет само издание.

Редакция The Wall Street Journal, где работает Эван Гершкович, хочет, чтобы президент США Джо Байден сделал все для увольнения журналиста и рассмотрел возможность “дипломатической и политической эскалации” с Россией.

Кроме того, издание заявило, что ”выслать посла России в США и всех работающих здесь российских журналистов”, это минимум, которого они ожидают, поскольку защита граждан — это главная обязанность американского правительства.

Как написали журналисты, арест их коллеги ”усиливает привычку Кремля брать в заложники американцев и является еще одним свидетельством того, что Россия отделяется от сообщества цивилизованных наций”.

 

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