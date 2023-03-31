



The Wall Street Journal требует выслать российских посла и журналистов из США

Американское издние The Wall Street Journal призывает Вашингтон выслать посла России и всех российских журналистов в ответ на арест американского журналиста, которого ФСБ России обвиняет в шпионаже.



Об этом пишет само издание.



Редакция The Wall Street Journal, где работает Эван Гершкович, хочет, чтобы президент США Джо Байден сделал все для увольнения журналиста и рассмотрел возможность “дипломатической и политической эскалации” с Россией.



Кроме того, издание заявило, что ”выслать посла России в США и всех работающих здесь российских журналистов”, это минимум, которого они ожидают, поскольку защита граждан — это главная обязанность американского правительства.



Как написали журналисты, арест их коллеги ”усиливает привычку Кремля брать в заложники американцев и является еще одним свидетельством того, что Россия отделяется от сообщества цивилизованных наций”.



