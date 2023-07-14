



Wall Street Journal: Байден относится к правительству Израиля хуже, чем к Ирану

Газета Wall Street Journal в пятницу утром опубликовала статью с резкой критикой администрации Байдена за ее отношение к израильскому правительству.



В статье под названием “Что Байден имеет против Израиля?” написано: "Почему президент Байден из кожи вон лезет, чтобы хамить, критиковать и отдавать маршевые приказы правительству Израиля? По крайней мере, риторически, президент и его администрация относятся к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и его правящей коалиции хуже, чем к правящим муллам в Иране".



В статье также отмечается, что на этой неделе Байден в очередной раз публично отказался пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Белый дом, обвинив в этом решении партнеров Нетаниягу по коалиции.



"В результате такого нагромождения израильтяне увидят, что США встали на сторону их оппозиционных партий, - говорится в статье WSJ. - Так нельзя обращаться с демократическим союзником и нельзя преследовать интересы США, пока партия "Ликуд" Нетаниягу находится у власти, как это было на протяжении почти всех последних 25 лет".



В статье отмечается, что вопрос о том, должна ли судебная реформа пройти, "должен обсуждаться израильтянами. Что они и делают, шумно, без комментариев Байдена".



"Политика президента в отношении Израиля была контрпродуктивной", - добавляется в статье, в которой задается вопрос: "Как способствует миру потакание палестинцам в убеждении, что евреи являются интервентами в Иудее и у Стены Плача?"



"Пока Байден подрывает правительство Нетаниягу, ХАМАС и другие иранские ставленники набирают силу в Иудее и Самарии, активизируя еще один фронт против Израиля. Новая волна терроризма против еврейского гражданского населения отбросит назад дело палестинцев, но продвинет вперед дело Ирана", - указано в статье.



