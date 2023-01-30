



Взрывы в Исфахане: дроны запустили в непосредственной близости от завода

Предполагается, что беспилотники-камикадзе, поразившие центр разработки и производства в городе Исфахан, были запущены с небольшого расстояния операторами на земле, которые знали, как умело направить их в цель. По сообщениям из США, это израильская атака - четвертая по счету за последние два года.



Для проведения ночной операции в сердце Исламской Республики потребовались смелость, ум и технологические способности самого высокого уровня. Очень немногие страны в мире располагают подобного рода экспертизой - которая предполагает способность сочетать точную разведывательную информацию, передовые технологические возможности и местную инфраструктуру.



Иранцы опубликовали фотографии сооружения, подвергшегося атаке. Речь идет об атаке на завод по производству беспилотников-смертников Shahad 136 внутри комплекса иранской военной промышленности. Дроны пикировали в сторону оружейного завода, взрывались один за другим и оставляли после себя тяжелые разрушения. Это противоречит иранской версии о том, что заводу был нанесен незначительный ущерб.



Иран также снимки обломков беспилотников, которые якобы атаковали объект, а также показал крышу здания, подвергшегося атаке. Согласно иранской документации, сооружение не получило серьезных повреждений.



Иран немедленно обвинил в произошедшем Израиль и США. "В попытке сделать нашу страну небезопасным местом, враги Исламской Республики Иран совершили этот подлый акт", - заявил Хоссейн Амир Абдуллахиан, министр иностранных дел Ирана.



Согласно сообщению в Wall Street Journal, именно Израиль стоит за нападением, которое произошло через несколько дней после совместных учений ЦАХАЛа и армии США - в ходе которых они отрабатывали возможность нападения на ядерные объекты в Иране.



Если за атакой действительно стоит Израиль, то она присоединяется к серии операций последних лет и является доказательством того, что Иран абсолютно прозрачен и понятен Израилю и Моссаду. Кроме того, если это действительно фабрика по производству беспилотников, которые затем отправляются в Россию и убивают мирных жителей в ходе войны в Украине - Ирану теперь будет трудно утверждать, что он является жертвой, и добиваться какой-то международной легитимности.