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Взрывы на "Северных потоках": Захарова сделала выпад в адрес Швеции
12.01.2023 12:45 Алина Груднева

Взрывы на "Северных потоках": Захарова сделала выпад в адрес Швеции

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Швецию в препятствовании расследованию взрывов на "Северных потоках".

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Захаровой, в ходе проверки российскими экспертами могут быть получены выводы, которые "нежелательны" для Швеции.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ подчеркнула, что отказ шведов сотрудничать "сбивает с толку", что вызывает подозрения о том, что им "есть, что скрывать".

Захарова призвала правительство Швеции озвучить угрозы национальной безопасности, из-за которых не продолжается расследование.

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