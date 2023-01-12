



Взрывы на "Северных потоках": Захарова сделала выпад в адрес Швеции

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Швецию в препятствовании расследованию взрывов на "Северных потоках".



Об этом сообщают российские СМИ.



По словам Захаровой, в ходе проверки российскими экспертами могут быть получены выводы, которые "нежелательны" для Швеции.



Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ подчеркнула, что отказ шведов сотрудничать "сбивает с толку", что вызывает подозрения о том, что им "есть, что скрывать".



Захарова призвала правительство Швеции озвучить угрозы национальной безопасности, из-за которых не продолжается расследование.