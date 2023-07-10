



"Взрывоопасная политическая неделя": допуск в Терминал №3 - только по билетам



12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что наступает “взрывоопасная политическая неделя - и приближается первый "день национального сопротивления" в июле. Лидеры протестов угрожают провести грандиозные шествия и нарушить движение транспорта уже с утра. Кроме того, протестующие намерены еще раз провести демонстрацию в аэропорту Бен-Гурион- и полиция готовит новые меры противодействия.



Представители полиции подчеркивают, что главная цель сейчас - предотвратить сцены, которые мы видели на прошлой неделе в ходе различных протестов - и , самое главное, - беспорядки в аэропорту. Полиция намерена обратиться к администрации аэропорта с просьбой запретить вход в Терминал 3 всем, у кого нет билета на самолет, чтобы не допустить проникновения туда демонстрантов и нарушений порядка.



Это необычный шаг, но очевидное решение. Предполагается, что полиция установит перед терминалом специально размеченную демонстрационную зону, и только в ней можно будет собираться участникам протеста. По словам полиции, на этот раз - любой, кто выйдет за пределы этой зоны, будет арестован. Представители полиции поясняют: мы разрешим протест, но любые попытки блокировать дороги столкнуться с быстрым и решительным ответом.