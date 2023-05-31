



Взрыв на палестинской базе в Ливане - "несчастный случай на производстве"

Высокопоставленный чиновник в Ливане дал интервью французскому информационному агентству AFP.



Ливанский представитель рассказал, что взрыв на базе Народного фронта освобождения Палестины - Главное Командование в стране, в результате которого погибли пять активистов и еще десять получили ранения, был "несчастным случаем на производстве".



По его словам, "старая ракета взорвалась на складе оружия на базе". Политбюро организации ранее обвинило Израиль в нападении, но официальные лица в стране заявили, что "никакой израильской атаки не было".