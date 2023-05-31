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Взрыв на палестинской базе в Ливане - "несчастный случай на производстве"
31.05.2023 13:01 Аркадий Бочаровский

Взрыв на палестинской базе в Ливане - "несчастный случай на производстве"

Высокопоставленный чиновник в Ливане дал интервью французскому информационному агентству AFP.

Ливанский представитель рассказал, что взрыв на базе Народного фронта освобождения Палестины - Главное Командование в стране, в результате которого погибли пять активистов и еще десять получили ранения, был "несчастным случаем на производстве". 

По его словам, "старая ракета взорвалась на складе оружия на базе". Политбюро организации ранее обвинило Израиль в нападении, но официальные лица в стране заявили, что "никакой израильской атаки не было".

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