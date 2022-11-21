



"Взрыв" между Нетаниягу и Бен-Гвиром



Вечером 20 ноября Оцма Йехудит объявила о том, что переговоры между партией и Ликудом остановлены.



После значительного прогресса, достигнутого в последние дни в переговорах между партией Оцма Йехудит и Ликудом, партия Итамара Бен-Гвира внезапно объявила о прекращении переговоров с Ликудом. По словам представителей партии, причиной прекращения переговоров является отказ Ликуда предоставить партии дополнительный министерский пост - помимо министерства внутренней безопасности.



Высокопоставленные чиновники Оцма Йехудит заявили, что "вопреки ранее достигнутой договоренности, Ликуд пошел на попятную и теперь отказывается передать Оцма Йехудит дополнительный пост - министерства по делам Негева и Галилеи".



Объявление о прекращении переговоров последовало после того, как ранее вечером председатель Оцма Йехудит Итамар Бен Гвир призвал представителей национального лагеря "проявить ответственность" и добавил: "Давайте соберемся в одной комнате. Давайте прекратим ненужные войны. Пришло время для настоящего правого правительства, общество, которое нас избрало, ждет".



По мнению лидеров "Оцма Йехудит: "Укрепление Негева, Галилеи и периферии - это наше предвыборное обещание, и мы были избраны, чтобы выполнить предвыборные обещания, не искать должности, а заботиться о жителях Беер-Шевы, Нетивота, Ашкелона и Сдерота, Галилеи всей переферии - это в наших душах".



Прекращение переговоров произошло после значительного прогресса в переговорах с Ликудом и произошедшего сегодня раскола партии религиозного сионизма и выхода из ее состава партии Ноам.