



Взорвать Северный полюс и поучить Запад: В РФ хотят применить ядерное оружие

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук полковник в отставке Константин Сивков предлагает применить ядерное оружие и взорвать Северный полюс. По его словам, таким образом можно проучить Запад "при необходимости". Об этом Сивков сказал в эфире российского государственного телеканала.



Он предлагает развернуть ядерное оружие и продемонстрировать его наличие на Северном полюсе.



"Если дело дойдет до совсем острой фазы, то можно продемонстрировать например на Северном полюсе такой подрыв. Ну как мы сделали с теромядерной авиабомбой 58 мегатонн на Новой Земле – нормально испытали, хорошо сработало, было хорошим воспитательным эффектом", – сказал Сивков.



Он хотел бы, чтобы РФ приступила к "интенсивному массированному развитию стратегических ядерных вооружений", это, по его мнению, обеспечит защиту "от любых возможных посягательств" на РФ.



Сивков также подчеркнул, что России нужно переходить на "нетрадиционные формы применения ядерного оружия", точнее на "сверхмощные ядерные боеприпасы, способные вызвать тяжелые геофизические последствия типа взрывов супервулкана".



"Развертывание этих ядерных вооружений необходимо. Это центральный вопрос. Я считаю, что переход в интенсивное развертывание стратегически необходим", – отметил Сивков.