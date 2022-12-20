



Вызвали "на ковер": Маска пригласили дать показания в Европарламенте

Новый владелец компании Twitter, бизнесмен Илон Маск был приглашен для дачи показаний в Европарламенте.



Об этом сообщает газета Politico, в распоряжении которой оказалось письмо, направленное Маску президентом Европарламента Робертой Метсолой.



Метсола в своем письме призвала Маска явиться в Европарламент для "откровенного публичного обмена мнениями" с законодателями по поводу Twitter.



"Twitter играет центральную роль в демократической жизни Европейского Союза и дает возможность для гражданского дискурса. Он не должен невольно становиться катализатором разжигания ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации", - написала глава Европарламента.