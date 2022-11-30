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Выводы расследования ЦАХАЛа  инцидента в Хевроне
30.11.2022 09:53 Аркадий Бочаровский

Выводы расследования ЦАХАЛа  инцидента в Хевроне

Командующий Центральным командованием генерал-майор Иегуда Фокс подвел итоги служебного расследования инцидента, произошедшего в выходные в Хевроне. 

Документ выявляет ряд “ошибок”, бойцов бригады Гивати.

Солдаты “действовали ошибочно и вели себя вопреки ожиданиям, применяя ненужное физическое и словесное насилие”. 

Еще одной ошибкой является решение бойца задержать гражданское лицо без согласования с командиром. 

Кроме того, в таких случаях должны присутствовать специальные силы, подходящие для разбора такого рода инцидентов, например, сотрудники полиции Израиля или солдаты МАГАВа - чего в данном случае не было.

Согласно выводам расследования, агрессивное поведение по отношению к гражданину является неправильным. Кроме того, “боец не должен выражать себя в воинственной манере (!) и выражать свои политической позиции”.

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