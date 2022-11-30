



Выводы расследования ЦАХАЛа инцидента в Хевроне

Командующий Центральным командованием генерал-майор Иегуда Фокс подвел итоги служебного расследования инцидента, произошедшего в выходные в Хевроне.



Документ выявляет ряд “ошибок”, бойцов бригады Гивати.



Солдаты “действовали ошибочно и вели себя вопреки ожиданиям, применяя ненужное физическое и словесное насилие”.



Еще одной ошибкой является решение бойца задержать гражданское лицо без согласования с командиром.



Кроме того, в таких случаях должны присутствовать специальные силы, подходящие для разбора такого рода инцидентов, например, сотрудники полиции Израиля или солдаты МАГАВа - чего в данном случае не было.



Согласно выводам расследования, агрессивное поведение по отношению к гражданину является неправильным. Кроме того, “боец не должен выражать себя в воинственной манере (!) и выражать свои политической позиции”.